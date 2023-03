Le monde actuel en BD : Les sept merveilles du monde

Tout le monde a entendu parler des pyramides d'Egypte du phare d'Alexandrie des jardins de Babylone du Colosse de Rhodes... Cette bande dessinée nous raconte la genèse de leur création et les secrets de leur construction mais aussi les raisons de leur disparition. Un voyage à travers les époques et les civilisations à la découverte des monarques visionnaires et des milliers d'artisans qui ont façonné ces chefs-d'oeuvre de l'histoire humaine. L'expertise et la science du récit de Viviane Koenig se conjuguent à la précision du dessin d'Emmanuel Olivier pour donner naissance à une bande dessinée... qui fait merveille !