Les 4 sagesses indiennes. Trouvez la paix intérieure et l'harmonie

Accueillez ce qui ne dépend pas de vous et trouvez la paix intérieure Sur le principe des 4 accords toltèques, l'auteure explique les 4 piliers de la sagesse indienne, accessibles à tous, qui permettent de trouver la paix intérieure et d'accueillir ce qui ne dépend pas de nous. Ces sagesses apportent un message de paix et de gratitude qui permet à chacun de prendre du recul et de trouver la force d'avancer, même en cas d'épreuves. Caroline Frisou décrypte le message qui se cache derrière chaque sagesse et partage le témoignage de personnes qui ont fait l'expérience de ces enseignements. 1. Quiconque vous rencontrez est la bonne personne. 2. Peu importe ce qui est arrivé, c'est la seule chose qui pouvait vous arriver. 3. Chaque moment est le bon moment. 4. Ce qui est terminé est terminé.