Nos différences enlacées Tome 5

Tu crois que nous aussi, on trouvera notre place, un jour ? Minami et Shizuku d'autrefois : Quand elles étaient en centre pour mineurs, elles partageaient la même chambre. C'est le lien qui les unit, plus fort que celui du sang, qui leur a permis de s'en sortir. Trouveront-elles leur place, une fois " dehors " ? C'était une époque bien compliquée pour elles, à la croisée de leurs attentes et de leurs inquiétudes, de l'espoir et du désespoir... Après leur rencontre, Minami et Shizuku ont passé le plus clair de leur temps ensemble. Mais que pourrait bien faire Shizuku pour aider son amie, hantée par ses traumatismes d'enfance ? De son côté, Lala, qui ne discutait avec Heke que par l'intermédiaire d'internet Se décide enfin à lui faire face pour de vrai ! Laissant pour une fois de côté leurs rôles de dessinatrice et de responsable éditoriale, leur rendez-vous sera-t-il source de regret ? Ou bien alors...