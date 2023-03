Les personnes âgées au risque de la pandémie. Premiers enseignements à tirer

Quel impact de la covid19 sur les personnes âgées ? L'objectif premier de ce livre est de considérer, à la lumière de la crise de la COVID-19, la façon dont notre société appréhende et construit son rapport aux personnes âgées. Les différents chapitres procèdent à l'examen attentif de ce que nous apprend la pandémie par rapport aux personnes âgées. 87% des décès cumulés attribués à la COVID-19 en France ont concerné soit les EHPAD, soit les personnes de plus de 70 ans. Le taux de mortalité des personnes résidant en EHPAD s'est révélé 17 000 fois plus élevé que chez les moins de 30 ans et 1000 fois supérieur à celui des personnes de 30 à 50 ans. Cet ouvrage met aussi en relief la tension entre des mesures sanitaires et le bien-être tel que défini par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), incluant la notion de "bien-être physique, mental et social" .