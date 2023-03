Insectorama. Découvre et observe le monde fascinant des insectes

Saviez-vous que certains insectes migrent de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud ? Et que le plus grand coléoptère du monde, le dynaste Hercule, mesure 17 centimètres ? Dans Insectorama, découvrez 30 portraits d'insectes que vous pouvez trouver près de chez vous dans les villes, les parcs et les jardins, ou en forêt. Des insectes connus tels que les abeilles, coccinelles, criquets ou vers luisants, ou plus mystérieux comme le sphinx, l'azuré ou la nonne.Chaque portrait est accompagné d'illustrations réalistes, d'un guide d'observation détaillé et d'une foule d'informations utiles, pour savoir où les trouver ou comment les protéger.Enfin, un chapitre supplémentaire dévoile tous les secrets de la vie des insectes. Comment se camouflent-ils, se reproduisent-ils ou migrent-ils ? Devenez des pros des insectes !