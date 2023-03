Graines de sagesse. Pensées inspirantes pour illuminer le quotidien & trouver l’équilibre intérieur

Plus de 600 pensées inspirantes à méditer au jour le jour, pour une vie lumineuse et sereine. Dans ce précieux recueil illustré, Davina vous offre des petites phrases d'éveil au jour le jour, prolongement d'une aube nouvelle créatrice de bonheur et de sérénité. Remplies de sagesse et d'amour vibrant, ces pensées inspirantes incitent à la réflexion et la bienveillance. Hymne à la vie, elles vous invitent à poser un regard nouveau sur vous et sur le monde, pour en découvrir et en savourer pleinement toutes les richesses. Elles vous soutiendront et vous encourageront à aller de l'avant dans votre cheminement intérieur, ainsi que dans la réalisation bénéfique de vos souhaits, jusqu'à leur meilleur accomplissement. Sources d'inspiration, de réconfort et d'émerveillement, ces graines de sagesse sont un véritable trésor à méditer et à partager sans modération !