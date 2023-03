Chasseur de Supernovæ. Les phares de l'Univers

Les supernovae ne sont pas seulement des spectacles célestes extraordinaires ; elles jouent aussi un rôle majeur dans l'évolution constante de l'Univers. Comment ces étoiles peuvent arriver, au crépuscule de leur vie, à imploser en quelques secondes pour ensemencer l'Univers et libérer ainsi une onde de choc équivalent à plus de 1000 bombes atomiques ? Depuis les années 1930, il a fallu mobiliser de nombreux physiciens et observer patiemment des centaines de supernovae pour comprendre que le cosmos – que l'on voit tranquille et apaisant – crépite en permanence de millions de feux stellaires. Ce petit livre tout en couleurs fait la part belle aux trajectoires humaines de celles et de ceux, professionnels ou simples amateurs, qui ont organisé ou participent aujourd'hui à la traque des supernovae. Rédigé avec passion par Michel Ory, découvreur de deux supernovae, il fourmille de conseils pratiques. Il est préfacé par l'astronome Christian Pollas, découvreur d'une centaine de supernovae. Les nombreuses photos présentes ont été réalisées autant par des professionnels que des amateurs. Les Illustrations complémentaires sont dues au dessinateur de presse Pitch Comment.