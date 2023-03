Les animaux de la montagne. Avec un pinceau

Un premier coloriage magique à l'eau, cartonné et avec pinceau, pour faire apparaître les couleurs sur le thème des licornes. Il suffit de tremper le pinceau fourni dans l'eau et de le passer sur les zones blanches des pages cartonnées. Les couleurs vont apparaître comme par magie ! En séchant les couleurs disparaissent à nouveau et l'enfant peut recommencer son activité encore et encore !