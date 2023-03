Powerlifting : les bases techniques de la force athlétique

La référence la plus complète sur le powerlifting 10 programmes d'entraînement et de compétition 100 exercices illustrés sur les trois mouvements techniques Ce guide complet propose une approche rationnelle de l'entraînement et de la compétition en force athlétique : - Plus de 100 exercices sur les trois mouvements principaux : le squat, le développé couché et le soulevé de terre - Des routines d'échauffement dynamiques et desLa référence la plus complète sur le powerlifting 10 programmes d'entraînement et de compétition 100 exercices illustrés sur les trois mouvements techniques Ce guide complet propose une approche rationnelle de l'entraînement et de la compétition en force athlétique : - Plus de 100 exercices sur les trois mouvements principaux : le squat, le développé couché et le soulevé de terre - Des routines d'échauffement dynamiques et des techniques de récupération pour optimiser l'entraînement - Un programme de compétition de 14 semaines, six programmes d'entraînement spécifiques au sexe et à l'exercice, trois programmes d'entraînement hors saison de 8 semaines - Des listes de contrôle pré-compétition, tâches à accomplir et matériel à apporter le jour de la compétition Inclus : conseils en nutrition (meilleures sources de protéines et de glucides, informations sur les boissons de pré-entraînement et les compléments courants), conseils en santé mentale, outils de visualisation et recommandations pour l'entraînement et la compétition mais aussi en-dehors. Dan Austin est directeur adjoint des performances sportives à l'université de Caroline du Sud. Il a été entraîneur en musculation et spécialiste en préparation physique. Il pratique le powerlifting depuis plus de 35 ans, a remporté 10 championnats du monde et 18 championnats nationaux, tout en détenant plusieurs records du monde au soulevé de terre et au poids total combiné. Bryan Mann est professeur adjoint de kinésithérapie et de sciences du sport à l'université de Miami. Athlète en force athlétique, il a également été entraîneur et préparateur physique, et a travaillé avec de nombreux athlètes professionnelles et olympiques. techniques de récupération pour optimiser l'entraînement - Un programme de compétition de 14 semaines, six programmes d'entraînement spécifiques au sexe et à l'exercice, trois programmes d'entraînement hors saison de 8 semaines - Des listes de contrôle pré-compétition, tâches à accomplir et matériel à apporter le jour de la compétition Inclus : conseils en nutrition (meilleures sources de protéines et de glucides, informations sur les boissons de pré-entraînement et les compléments courants), conseils en santé mentale, outils de visualisation et recommandations.