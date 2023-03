J'aime surfer sur Internet. 152 idées de métiers

152 idées de métiers et les études qui y mènent ! Dans ce secteur marqué par des évolutions permanentes, le développement de nouveaux métiers (community manager, ergonome, infographiste, content manager...), de nouvelles formations et écoles, il est d'autant plus important de se savoir bien informé pour faire les bons choix. Quels sont les nouveaux métiers ? Peut-on se former sur le tas ? Après le bac, est-il préférable de suivre une formation générale ou de se spécialiser ? Autant de questions auxquelles Jean-Michel Ouillon répond en détails, avec des propositions de métiers pour tous les profils : créatifs, gestionnaires, ingénieurs...