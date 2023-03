Questions d'éthique au temps de la COVID-19. Avis du CCNE et du CNPEN, Edition 2020-2021

Santé ou libertés, faut-il choisir ? Cet ouvrage tente de répondre aux questions éthiques que se sont posées les pouvoirs publics avec la pandémie. Il identifie des points de vigilance afin d'éclairer les décisions, à l'échelle des autorités politiques, des professionnels de santé et, plus généralement, de la société. Il explique comment la crise sanitaire a conduit à une intensification des usages du numérique pour contribuer à maîtriser la pandémie en fournissant concepts et outils pour la comprendre. Les deux comités, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) et le Comité national pilote d'éthique du numérique (CNPEN) ont livré durant deux années, souvent dans l'urgence, quatorze contributions qui sont rassemblées et mises en contexte ici.