Et la nuit s'élance de l'océan. Recueil de nouvelles hybrides

Entre réalisme et fantasy, ces nouvelles, graves ou légères, entraîneront le lecteur dans des univers aussi différents qu'une île du bout du monde, une maison de retraite, un village islandais ou la brousse africaine. Elles le plongeront dans les atmosphères troubles d'une colline fantasmagorique ou du Paris confiné, sous les vents glacés du cosmos ou les voûtes d'une église. Les personnages affronteront des situations insolites avec les moyens du bord, composant avec un destin plus ou moins compatissant. A leurs côtés évoluent d'étranges seconds rôles, un chat doué d'un surprenant sens prémonitoire, une lune attentive, des phares déboussolés, des gargouilles et des angelots espiègles, des elfes qui défendent leur territoire, des sculptures ou des portraits qui refusent d'être enfermés dans la pierre ou leur cadre de bois. La vraie vie, quoi ! Remplie de fantaisie et de poésie. Sinon elle ne serait pas drôle !