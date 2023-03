Mon jardin de fleurs de saison. Des bouquets pour la maison toute l'année

Des fleurs de saison directement de votre jardin aux vases de votre maison. Vous souhaitez profiter d'un jardin fleuri toute l'année et concevoir vos propres bouquets naturels ? Dans ce livre, vous réaliserez un rêve : le jardin bouquetier... Quelle que soit la parcelle dont vous disposez, vous trouverez tous les conseils indispensables : du choix de son emplacement à l'entretien de vos plantations, sans oublier la création de magnifiques bouquets. A la clé, la certitude que vos fleurs seront de saison, saines, odorantes et fraîches ! 48 fiches-fleurs détaillées vous permettront de choisir celles que vous souhaitez planter en fonction de différents critères : odeur, couleur, période de floraison, fonction dans le bouquet, etc. Glaïeuls, dahlias, iris, cosmos... apporteront de la poésie dans votre jardin et dans votre maison. Vous pourrez aussi les offrir à ceux que vous aimez. Prêt à fleurir votre quotidien ?