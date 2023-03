Les algorithmes, c’est plus facile avec un dessin !

Ce livre traite les notions fondamentales de l'algorithmique. La présentation n'est jamais théorique et s'appuie sur des exemples pratiques faciles à comprendre et la résolution des problèmes est menée pas à pas au moyen de nombreux croquis et graphiques. Les explications sont minutieuses et aucun détail n'est laissé dans l'ombre. Cela permet de développer chez le lecteur une intuition directe et une compréhension bien plus efficace que des abstractions mathématiques. Les algorithmes retenus sont des grands classiques et touchent à des domaines variés : recherche lexicographique, tri, manipulation de structures de données, recherche opérationnelle et optimisation sur graphes, programmation dynamique, reconnaissance de caractères, etc. L'auteur s'attache à présenter chaque algorithme et il introduit progressivement diverses notions de base telles que : les tableaux et les listes liées l'adressage la récursion l'empilage/dépilage les fonctions de hachage la vitesse de croissance la complexité