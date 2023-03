S'apprivoiser. Confessions d'un ex-bipolaire en consultations

" Ca fait bizarre de croiser son psychiatre avec un de ses enfants, de parler du mien et de notre voyage à Londres, de sa femme qui rentre de Paris, de l'achat de mon appart. Une discussion somme toute banale entre deux pères de famille. Peut-être pas si banale en fait, tout le monde n'a pas la chance de voyager ainsi, ni d'acheter un appartement. Une discussion commune, dirons-nous. Une discussion qui ressemble au mot que je n'aime pas... mais... Et puis merde à la fin, évidemment que je l'aime ! Pire même ! C'est tout ce que je recherche... une discussion NORMALE ! Oui... sauf que toi, la normalité, quand tu t'y installes un peu trop, t'en fous le camp aussitôt ! " Que se passe-t-il dans la tête d'un bipolaire ? Des pensées par millions, des élucubrations, des fulgurances, des idées noires, des absurdités, des remises en question... Un drôle d'imbroglio entre ego, culpabilité, humour et amour. Tant d'émotions difficilement apprivoisées ! Emmanuel nous ouvre la porte du cabinet de son psychiatre et nous convie à ses consultations. Dans un récit autobiographique, il se livre intégralement depuis le jour du diagnostic jusqu'au temps du rétablissement. Comment est-il venu à bout de ses troubles bipolaires ? Grâce à la psychiatrie ou malgré elle ? C'est l'histoire d'un cerveau qui est allé chercher des solutions bien au-delà de la médecine conventionnelle. L'histoire d'un homme qui s'est apprivoisé et que ses médecins disent aujourd'hui rétabli.