Concours Inspecteur des Finances publiques (DGFiP). Catégorie A. Concours externe et interne. Méthode et entraînement.14 sujets corrigés, 1e édition

Epreuves écrites : Note de synthèse Questions et/ou commentaire d'un ou plusieurs textes et/ou cas pratiques Traduction dans un langue vivante au choix du candidat (épreuve facultative) Epreuves d'admission : Entretien avec le jury Exposé sur un sujet (concours externe) Traduction dans un langue vivante au choix du candidat Vous trouverez dans ce livre la méthode et l'entraînement indispensables à votre réussite : Tout sur votre concours et votre métier pour être informé de ce qui vous attend Un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions Un planning de révisions pour organiser votre préparation Les conseils pour acquérir la méthode de chaque épreuve Des exercices corrigés pour vous entraîner 14 annales récentes pour vous mettre dans les conditions du jour J 2 simulations d'entretien et 2 simulations d'exposé pour vous préparer à l'oral