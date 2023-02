Si la rose vient à faner

Entre les murs d'un tribunal, plusieurs voix s'élèvent. L'affaire jugée aujourd'hui est celle d'un féminicide comme il en arrive des centaines chaque année. Une narration polyphonique fait tour à tour entendre les témoins, le meurtrier, le journaliste, l'avocat, la soeur, le policier, la sociologue ou encore les féministes rassemblées devant la salle. Chacun·e vient partager un bout de cette histoire, une vision d'un monde structuré par les dominations patriarcales et la violence sexiste. Dans ce tribunal narratif, c'est la justice elle-même que l'autrice vient mettre en cause, autant que l'oppression systémique. Et comme le dit l'absente dans une ultime lettre : "Réclamez justice mais non celle d'aujourd'hui, un autre type de justice qui ressemble à nos vies et sache y répondre".