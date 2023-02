Riton est un monument de la chanson française. L'artiste, qui compte plus de quarante ans de carrière, a cependant fui Paris et le monde du showbiz pour Perpignan, afin d'y noyer dans l'alcool son chagrin et son dégoût du monde actuel. Il va croiser alors le chemin de Gabin et François, deux frères vivant dans le coin, et qui sont fans de lui depuis leur enfance. Ces derniers vont alors essayer d'extirper le chanteur de cette mauvaise passe pour le remettre sur le devant de la scène. Avec la cité catalane pour décor et une atmosphère de bistrot, cette aventure humaine très musicale tourne essentiellement autour de l'amour, qu'il soit entre hommes et femmes, entre frères, entre parents et enfants, entre idole et fans.