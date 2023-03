Anne Tome 6 : Anne d'Ingleside

La série intégrale enfin disponible en poche ! Mariée depuis quinze ans, la petite Anne d'autrefois est maintenant mère de cinq enfants. Quoiqu'elle soit toujours la même, un doute s'insinue peu à peu en elle : Gilbert, son médecin de mari, l'aime-t-il toujours ? Aurait-elle perdu l'éclat de sa jeunesse ? Par ailleurs, la vie se conjugue maintenant à plusieurs chez les Blythe, et il faut gérer les relations parents-enfants, ce qui n'est pas toujours une mince affaire ! Fidèle à sa réputation, Anne jette - avec ses enfants, doués eux aussi d'une imagination fertile - un regard neuf sur la nécessité de découvrir de nouveaux horizons, sur le respect de soi et des autres, sur les bienfaits qu'on recueille en parlant et en écrivant sa langue correctement. Beaucoup d'aventures en perspective !