Mon amour est partout

"Petit Ourson et Papa Ours doivent se dire au revoir. Papa Ours raconte à son ourson que même s'ils sont séparés, Petit Ourson ressentira son amour tout autour de lui : dans le chant des oiseaux du matin, dans les rayons du soleil qui caresseront sa fourrure ou dans l'averse qui inondera son petit museau... Car l'amour de nos proches nous accompagne partout, où que l'on soit ! Une histoire tendre et magnifiquement illustrée pour apaiser tous ceux qui s'aiment et qui se manquent. "