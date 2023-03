Une histoire mondiale de l'olympisme. 1896-2024

130 ans d'histoire olympique sont revisités à travers 36 passionnants articles réunissant les meilleurs spécialistes internationaux de l'olympisme, venus de différents horizons disciplinaires – historiens, géographes, sociologues, économistes, juristes, politistes tels que Pascal Ory, Georges Vigarello, Fabrice Delsahut, Nicolas Bancel, Christina Koulouri ou Didier Poracchia. L'ouvrage est préfacé par Antoine Petit, président du CNRS, et il témoigne d'une volonté d'offrir au lecteur français un panorama international, par juxtaposition de touches successives qui, ensemble, forment un édifice bien pensé et bien pesé. L'olympisme est dépeint ici comme le reflet des enjeux et des conflits de chaque époque, depuis la question raciale à Saint-Louis en 1904 jusqu'à celle des rapports entre le CIO et les pays non-démocratiques aujourd'hui, en passant les basculements successifs du monde de la Belle Epoque à la Guerre froide et à l'émergence des Suds. Traitant tant de géopolitique que d'aspects légaux ou financiers, l'ouvrage n'hésite pas à sortir des sentiers battus, s'interrogeant par exemple pour savoir si les JO de 1900 ont bien eu lieu tant ils ont laissé peu de traces, en nous initiant aux tentatives soviétiques de créer des jeux prolétaires ou en dévoilant l'affirmation d'une puissance africaine à Montréal en 1976. Les questions gênantes ne sont pas édulcorées : gouvernance du CIO, contrôles de sexe imposés aux sportives, augmentation des corps aux jeux paralympiques, gigantisme des jeux, statut des athlètes, bon usage des boycotts...