Mémoire professionnel DSCG 7. 2e édition

Cet ouvrage est tout entier consacré à l'UE 7 Mémoire professionnel du DSCG Cet ouvrage accessible et pédagogique vise à préparer l'insertion professionnelle des futurs diplômés en faisant le lien entre leur formation théorique et une pratique professionnelle. Illustré d'exemples et de conseils pratiques, il est une aide à la construction et à l'élaboration du mémoire qui clôture le cycle du DSCG. De même, il prépare à la soutenance de ce mémoire avec des conseils et des mises en situation. Les thématiques du programme du DSCG (recherche d'informations - Présentation des documents techniques et professionnels - Méthodologie de la recherche en gestion / Stage / Mémoire) sont traitées dans cette optique et pour que l'étudiant obtienne la note maximum ! Points forts - Aide à la construction de la problématique et de la structure du mémoire - Des outils méthodologiques pertinents