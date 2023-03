Zoé et le nuage violet

Un livre qui aborde avec tact et sensibilité le sujet de l'anxiété chez les jeunes enfants, et propose comme solution l'amitié, le soutien et la compréhension. La première fois que Zoé vit le nuage violet, elle attendait sa maman à la sortie de l'école. Mais sa maman était en retard, et plus le temps passait, plus Zoé s'inquiétait. L'enchevêtrement de pensées sombres qui occupait son esprit grandit jusqu'à former un nuage. Non pas un nuage blanc et léger, mais un nuage violet, lourd et traversé de petits éclairs tonitruants, qui bloquait ses pieds et brouillait sa vue... Un livre qui aborde avec tact et sensibilité le sujet de l'anxiété chez les jeunes enfants, et propose comme solution l'amitié, le soutien et la compréhension.