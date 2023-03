Anne Tome 7 : La vallée arc-en-ciel

La série intégrale enfin disponible en poche ! La famille du pasteur John Knox Meredith vient tout juste d'arriver à Ingleside. Les jeunes Blythe - Jem, Walter, les jumelles Nan et Di, la petite Rilla - se lieront vite d'amitié avec ces nouveaux venus peu banals. C'est que le révérend, veuf depuis peu, se soucie davantage de ses sermons que de l'éducation de ses enfants... Et puis, il y a la petite Mary Vance, qu'on découvre dans une grange abandonnée. Orpheline, elle s'est enfuie de sa famille d'accueil où elle était régulièrement battue. Qui va bien pouvoir s'occuper d'elle ? Une aventure pleine de rebondissements qui prolonge la merveilleuse histoire d'Anne et de toute sa famille.