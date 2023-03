The Unwanted Undead Adventurer - Tome 9

Une fois que Lendt a rassemblé tous les items du donjon de la Nouvelle Lune demandés par Lorraine et terminé l'ensemble des préparatifs du voyage, ils se mettent en route pour le village natal de Lendt, Hat-Haller. Alors qu'en chemin, ils n'ont aucun mal à venir à bout des quelques zombies qui les avaient attaqués, ils rencontrent Hilde, une aventurière de rang or. Hilde, qui est une experte en magie spirituelle, s'aperçoit vite que Lendt ne connaît rien à l' " Emanation " de la force spirituelle et elle lui apprend à la maîtriser. Lendt découvre alors les esprits de toutes les choses qui l'entourent et qui veillent sur lui. Ils arrivent enfin à Hat-Haller, où Lendt retrouve sa famille et ses amis d'enfance. Tout le village manifeste sa joie de le revoir, mais le jeune homme semble quelque peu tourmenté... Malgré tout, une grande fête et un festin se préparent dans la plus grande tradition villageoise.