Perles de garde à vue. Alibis tordus et excuses improbables : les pires réponses données aux policiers

Ce recueil réunit plus de 300 extraits d'authentiques procès-verbaux de garde à vue drôles, décalés, parfois glaçants, mais toujours insolites. Ils ont été collectionnés au fil des procédures et des dossiers par tous les maillons de la chaîne pénale, de l'officier de police judiciaire au greffier, du client à l'avocat. Ces passages d'auditions permettent d'assister, comme si vous y étiez, aux passes d'armes entre des policiers taquins et des interpellés farceurs. Qu'il s'agisse d'un meurtre ou du vol d'un pigeon, les réponses y sont toujours absurdes et savoureuses.