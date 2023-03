Touhou: Lotus Eaters' Sobering Tome 1

Cette nuit, enviez-vous de fantaisie grâce au plus étrange des sakés... Bienvenue au Geidontei ! Depuis quelques temps, une étrange rumeur circule au sujet de l'auberge Geidontei, située dans le village des terres illusoires... Il paraîtrait qu'un de ses clients se serait fait enlever par un yôkai, alors qu'il rentrait chez lui après y avoir bu ! Intriguées, Reimu, la prêtresse du sanctuaire Hakurei, et Marisa, la magicienne, décident de mener l'enquête... Et il semblerait bien que la clé de toute cette histoire ne soit autre que Miyoi, la serveuse du Geidontei ! Les phénomènes surnaturels se succèdent dans le village des humains des terres illusoires.