Stratégie, les 33 lois de la guerre

Inspirées des guerres les plus sanglantes de toute l'Histoire, découvrez les 33 stratégies les plus efficaces pour vaincre le jeu social et subtil de notre quotidien. 1. Déclarez la guerre à vos ennemis 2. N'ayez jamais une guerre de retard 3. Au coeur de la tempête, gardez la tête froide 4. Créez un sentiment d'urgence et de désespoir 5. Evitez les pièges du pouvoir partagé 6. Divisez vos forces 7.Transformez la guerre en une croisade 8.Choisissez vos batailles avec précaution 9. Renversez la tendance 10 Créez une présence menaçante 11 Troquez l'espace contre le temps 12 Perdez des batailles, mais gagnez la guerre 13 Connaissez votre ennemi 14 Balayez les résistances par la vitesse et la surprise 15 Contrôlez la dynamique 16 Visez le point faible 17 Divisez pour mieux régner 18 Attaquez le flanc vulnérable de l'adversaire 19 Enveloppez l'ennemi 20 Mettez votre adversaire en situation de faiblesse 21 Négociez en avançant 22 Sachez poser le point final 23 Elaborez un savant mélange de vrai et de faux 24 Soyez imprévisible 25 Occupez le terrain de la moralité 26 Masquez la cible 27 Donnez l'illusion de travailler dans l'intérêt des autres 28 Tendez à vos ennemis la corde pour se pendre 29 Progressez à petits pas 30 Pénétrez les esprits 31 Détruisez de l'intérieur 32 Dominez tout en feignant la soumission 33 Semez incertitude et panique par des actes de terreur