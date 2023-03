Céleste Tome 3 : Abyssal

Les Enfers, oui, ça, elle avait fini par s'y habituer, mais l'Eden ? Non, là, c'était bien plus qu'elle ne peut le supporter ! Après l'échec de la première tentative de capture du Léviathan, la menace est de plus en plus pesante. Si bien qu'il semble qu'Eileen n'ait plus le choix : elle va devoir contacter ses grands-parents, les Originels, afin qu'ils lui apportent leur aide. Une rencontre qui pourrait lui coûter bien plus qu'elle ne l'escomptait. Mais avant cela, encore faudrait-il qu'elle réussisse à s'enfuir du Puits, l'immaculée prison de la Jérusalem céleste dans laquelle elle se retrouve enfermée, trahie par la soeur de l'Archidémon. Heureusement pour elle, il se pourrait bien qu'elle ait toujours quelques alliés, même dans les tréfonds du Paradis. Cela tombe bien, parce qu'il faudra bien une solide coalition pour parvenir à détruire la créature affamée qui cherche à s'emparer de leurs maisons... #Anges #FriendsToLovers #UrbanFantasy #Démons #AmourImpossible #Paradis #Enfers