Les règles du jeu Tome 4 : Ne jamais flirter avec un sportif

Elle, n'était pas prête à faire la rencontre de quelqu'un et encore moins à craquer pour le nouveau coach de son fils. Lui, est prêt à prouver à tout le monde qu'ils sont faits l'un pour l'autre. CAROLINE Je ne m'attendais pas à devenir mère célibataire à seize ans. Mais je ne changerais mon passé pour rien au monde, parce que ce petit garçon est tout pour moi. Comme mon fils ne s'intéresse qu'au hockey, je cumule deux boulots pour m'assurer qu'il puisse y jouer. Je serais prête à tout pour qu'il n'ait pas à souffrir des mauvaises décisions de son père. Quand il remporte un entraînement pendant tout un été, je sais au fond de moi qu'il va s'éclater. Par contre, je n'étais pas prête à rencontrer son nouveau coach. Il est magnétique, puissant, et c'est un joueur... dans tous les sens du terme. Si la vie m'a bien appris une chose, c'est d'éviter de prendre de mauvaises décisions, et Justin Stone est la définition même d'une mauvaise décision. Je ne serai jamais le genre de femme que sa famille approuve. Même si j'aimerais que ce soit le cas. JUSTIN Etre le fils d'un dieu du hockey est une chose. Etre le frère d'un deuxième dieu du hockey en est une bien différente. Je dois me montrer à la hauteur, alors heureusement que j'adore ce sport. L'été est ma période de repos, mon temps libre, mais, quand on me demande de coacher un groupe de gamins issus de milieux défavorisés, je ne peux refuser. Quand elle débarque en tenant un petit garçon par la main, mon coeur cesse de battre. A moins qu'il ne se soit mis à battre pour la première fois. L'un n'irait pas sans l'autre, et je le sais ; je les veux plus que tout ce que j'ai jamais voulu. Il ne me faut pas longtemps avant de comprendre que, quoi qu'il arrive, je serais prêt à tout pour les protéger. Elle est la seule femme dont j'ai envie. Et, le moment venu, je devrai prouver à tout le monde que c'est mon choix et que, entre nous, c'est fait pour durer. #RomanceContemporaine #MèreCélibataire #Coach #Hockey