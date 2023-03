Nightwing Infinite Tome 3 : Bataille pour le coeur de Blüdhaven

Dick Grayson a protégé les personnes persécutées par les brutes dans sa jeunesse, a combattu le mal aux côtés de Batman en tant que Robin, et a consacré sa richesse récemment héritée à améliorer la vie des plus démunis de Blüdhaven en tant que Nightwing. Sa gentillesse et sa générosité ont toujours guidé sa vie. Mais aujourd'hui, un nouveau méchant rôde dans les ruelles et s'attaque aux coeurs des plus vulnérables de la ville. Qui est cette nouvelle menace terrifiante nommée Heartless, et arrachera t-il le plus grand coeur de tout Blüdhaven ?