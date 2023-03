L'enfant d'éléphant

Il y a fort longtemps, les éléphants n'avaient pas de trompe, juste un nez, comme vous et moi. Mais il y avait un Enfant d'Eléphant qui était d'une INSATIABLE curiosité, et qui posait mille et une questions aux animaux de la savane. Et à chaque fois, pour toute réponse, il était FESSE !