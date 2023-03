Colombian psycho

Des membres humains sont retrouvés dans une friche de Bogotá, mais leur propriétaire est vivant et emprisonné pour avoir tué sa femme. Le procureur Edilson Jutsinamuy et son équipe sont chargés de l'enquête. La journaliste Julieta et sa secrétaire Johana, une ex-guérillera, vont les rejoindre pour remonter toute une chaîne de crimes atroces qui les amènera à faire la connaissance du romancier Santiago Gamboa, de son oeuvre et de ses personnages qui ont des rapports troublants avec le réel. Cette rencontre leur ouvrira les portes d'une Colombie frustrée et pluvieuse marquée par les exactions des milices paramilitaires. L'intrigue captive le lecteur dans un jeu fascinant de miroirs entre réalité et fiction tout autant qu'entre les diverses représentations de l'auteur lui-même qui joue sa vie dans cette radiographie de la situation colombienne. Conteur hors pair au sens de l'humour aiguisé, Santiago Gamboa séduit par sa verve et son ironie. Une intrigue passionnante menée de main de maître et une écriture ironique et efficace font de ce roman noir un livre exceptionnel. "Son oeuvre mêle la poésie à une violence très rude et son ironie se révèle souvent une merveille d'acidité". Pierre Lemaitre "Le talent de créateur d'intrigues de Santiago Gamboa et la folle énergie de ses histoires rendent sa lecture addictive". Times Literary Supplement Santiago GAMBOA est né en Colombie en 1965, il a étudié la littérature à l'université de Bogotá. Journaliste à Paris à RFI, correspondant en France du quotidien El Tiempo, il a été diplomate auprès de l'UNESCO et conseiller culturel en Inde. Il vit actuellement entre l'Italie et la Colombie. Ses livres sont traduits dans 17 langues.