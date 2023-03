Recettes retrouvées d'Occitanie

D'Est en Ouest, du Nord au Sud, les campagnes d'Occitanie sont riches de recettes traditionnelles, savoureuses, autrefois soigneusement conservées dans des cahiers d'écolier. Aujourd'hui, il est temps de sortir de l'oubli toutes ces préparations maison qui retrouvent un regain de succès. Soupes et potages ; salades et charcuteries ; viandes, poissons et crustacés ou encore fromages et spécialités pâtissières : en plus des recettes, l'auteur nous fait découvrir l'histoire de tous ces produits de terroir qui font la richesse du patrimoine culinaire d'Occitanie. De la macaronade au magret de canard aux noix, de la toupine d'anchois aux aubergines à l'ail, de la garbure au bras de gitan ou la fouace, à vos fourneaux pour déguster plus de 200 recettes, faciles à réaliser, qui mettront de la chaleur, de la couleur... et du bonheur dans vos assiettes !