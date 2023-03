Ecrits 1 – 1954-1969. De la jeunesse politique au Théâtre Laboratoire

L'oeuvre théorique et critique de Jerzy Grotowski a fortement influencé le théâtre européen de l'après-guerre. Ce metteur en scène et penseur polonais a en effet développé une théorie du corps de l'acteur qu'il appelait "théâtre pauvre" , se débarrassant de nombreux artifices qui encombraient selon lui le théâtre pour replacer le corps au centre. Ses recherches tendaient vers le rituel, vers l'exploration des possibilités physiques du corps - il fut en contact avec Peter Brook et Eugenio Barba, qui pratiquèrent eux aussi ce théâtre pauvre pour insuffler un renouveau politique et poétique à un théâtre bourgeois. Quelques textes furent traduits par les éditions L'Age d'Homme dès les années 1970, mais sont malheureusement épuisés aujourd'hui. Ce premier volume des Ecrits de Grotowski se propose donc de remettre en circulation les premiers textes de ce penseur prolifique, notamment son manifeste " Pour un théâtre pauvre ", mais aussi de donner à voir toute une part de son oeuvre restée jusqu'aujourd'hui inaccessible en France car non traduite.