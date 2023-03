Bienvenue à l'hôtel Savoy Tome 1 : Le Crime de la chambre 705

Après Les Dames de Marlow, la nouvelle série cosy mystery pétillante d'humour des Editions de La Martinière ! Chic, drôle, irrésistiblement anglais ! L'extravagante Priscilla Tempest est l'attachée de presse du très prestigieux hôtel Savoy à Londres. Au coeur des fringantes années 1960, l'établissement accueille des invités célèbres : Elizabeth Taylor et Richard Burton se crêpent le chignon dans le lobby, des membres de la famille royale folâtrent dans les couloirs... Rien qui ne saurait entacher la réputation du lieu. Rien, sauf peut-être ce cadavre retrouvé dans la suite 705 ? Un meurtre au Savoy ? Shocking ! Les soupçons se portent rapidement sur Priscilla, qui se remet de ses excès de champagne de la veille. Elle doit pourtant mener l'enquête si elle veut sauver sa tête ! Pas simple quand on a un sérieux don pour s'attirer des ennuis, et qu'un journaliste agaçant de charme décide de fourrer son nez partout. Traduction de l'anglais par Isabelle Troin. Née au Canada, Prudence Emery a longtemps vécu à Londres. Elle a été l'attachée de presse du prestigieux hôtel Savoy, se mêlant aux célébrités et aux politiciens les plus en vus de l'époque. Consultante sur plus d'une centaine de productions cinématographiques, elle est aussi l'autrice de réjouissants mémoires, Nanaimo Girl (2020). Né en 1948, Ron Base est un journaliste, critique de cinéma et écrivain canadien. Il a publié une vingtaine d'ouvrages, dont plusieurs romans policiers. Scénariste, il a collaboré au cours de sa carrière avec de grands noms du cinéma, notammentJohn Boorman (Délivrance) et Roland Joffé (Mission).