La malédiction de la sorcière-cheval

Un soir de Noël, tu décides avec ta soeur d'aller explorer le grenier interdit chez ton grand-père. Mais voilà que vous êtes aspirés, avec ton grand-père parti à votre recherche, dans un mystérieux grimoire. C'est un grimoire magique qui propulse ses lecteurs dans les plus grands contes et légendes de Belgique. Te voilà parti affronter la terrible sorcière-cheval des Ardennes, Marie de Gobaille. Prendras-tu les bonnes décisions pour sauver les villages de Smuid, Arville et de Mirwart ?