Herboristerie sensorielle et intuitive

Depuis la nuit des temps, les hommes sont en relation avec les végétaux, indispensables au quotidien. Nous nous sommes éloignés aujourd'hui de nombre de savoirs immémoriaux, en nous concentrant surtout sur des connaissances scientifiques et biochimiques. Les végétaux ont à nous offrir non seulement d'incroyables ressources pour aider notre corps à retrouver son équilibre, rester en bonne santé et prendre soin de nous, mais ils peuvent également nous accompagner sur un chemin plus profond, celui de la reconnexion à la nature et à soi. Les plantes envoient des messages que nous pouvons percevoir, et possèdent une énergétique qui interagit avec nos constitutions, dès lors que nous nous mettons à l'écoute de nos sens et nos ressentis. Découvrez et explorez le langage de la nature, grâce à des explications et exercices, ainsi que 15 portraits de plantes.