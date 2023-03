"Le style est fin comme de la dentelle et les dialogues vertigineux de véracité ! Un bijou ! " ELLE 1918. La guerre est terminée et une nouvelle ère prospère s'annonce à La Nouvelle-Orléans : c'est la naissance du jazz et la construction de l'Industrial Canal -qui cédera cent ans plus tard lors de l'ouragan Katrina. Mais c'était sans compter sur les meurtres commis par l' "homme à la hache" , un maniaque aux goûts musicaux prononcés. Ces massacres bousculent la vie d'habitants de différents quartiers de la ville : un détective, ancien vétéran, traumatisé par les combats dans les tranchées, un cornettiste de génie aux activités douteuses, et une matrone de la mafia italienne aux ambitions sans égales. Ils nourrissent tous un rêve de gloire éternelle, mais leurs quêtes les mèneront jusqu'aux portes de la folie. A La Nouvelle-Orléans, ville bâtie sur des marais, rien ne reste enfoui bien longtemps. Né en 1980, Nathaniel Rich est journaliste. Il a publié un roman Paris sur l'avenir (2015) et un essai, Perdre la Terre (2019), tous deux parus aux Editions du sous-sol. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Camille de Chevigny