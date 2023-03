Bokko. Tome 1. Stratège

En Chine antique, au temps des "Royaumes des combattants", la guerre entre les différents royaumes fait rage. C'est l'époque du clan Mo'Tseu dans lequel un seul homme a la faculté d'arrêter plus de 10 000 combattants. Le secret de la puissance de ses disciples est leur connaissance de la stratégie militaire et leur capacité à défendre n'importe quelle ville ou village dès lors qu'on les laisse prendre le commandement des opérations. Parmi les plus grands disciples de cette école, Ke-ri, expert en combat et en stratégie militaire, est envoyé en mission. Son rôle : organiser la défense d'une ville ayant demandé de l'aide aux hommes de Mo. Ke-ri devra faire face à l'ennemi le plus redoutable qu'il ait jamais connu : son propre clan dirigé par Pei-Ping, dont la conduite semble aller à l'encontre de la philosophie originelle des hommes de Mo.