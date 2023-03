"Ces chroniques trouvent leur origine dans des notes, rédigées à l'attention des candidats à l'Ecole de guerre que je devais préparer à ce difficile concours. Leur bagage de culture militaire s'était un peu étiolé au cours de leurs engagements en opérations extérieures ou lors de leurs affectations en métropole, où leurs centres d'intérêt étaient beaucoup plus prosaïques. C'est ainsi que, de fil en aiguille, les sujets se sont multipliés, passant de simples rappels historiques à l'illustration de principes tactiques ou à celle de conceptions stratégiques. Outre leur but didactique, ces chroniques en visent un autre : contrebattre certaines idées toutes faites, qui prospèrent depuis des lustres, sans avoir jamais été remises en cause... " Claude Franc Porteur de rappels importants, qui intéresseront le militaire expérimenté tout autant que le futur militaire, Pages de tactique passionnera également les lecteurs curieux de découvrir autrement les relations internationales. Analysant les évolutions récentes à la lumière des expériences passées, il constitue un plaidoyer éloquent en faveur des conceptions françaises en matière de raisonnement tactique, en particulier sur les notions d'effet majeur et d'intention du chef, que l'intégration dans l'OTAN tend à mettre sous le boisseau. Ces réflexions sont d'une grande actualité.