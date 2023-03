Vélos. Du premier vélocipède aux modèles électriques

Un voyage pour découvrir l'évolution des vélos, depuis les premiers vélocipèdes aux tandems, en passant par les grands champions, les courses historiques, les transformations les plus curieuses de ce moyen de transport jusqu'aux vélos électriques, en pédalant vers le vélo du futur. Au fil des pages, les enfants et les jeunes trouveront des illustrations, des anecdotes, des explications techniques et des curiosités, qui rendront fascinante la découverte du monde des vélos.