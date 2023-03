Récupérez vos graines au jardin

Vous aimez jardiner mais trouvez que les plants et sachets de graines pèsent lourd dans votre budget ? Vous avez envie de récupérer vos propres graines et de les donner à vos amis et famille ? Mais comment faire concrètement ? Que vous soyez débutant ou jardinier chevronné, "faire" ses graines est à la portée de tous. C'est juste plus simple pour certaines plantes que pour d'autres qui peuvent s'hybrider avec des espèces voisines. Dans cet ouvrage, vous découvrirez comment récupérer et conserver les graines de 50 plantes différentes, des tomates-cerises aux cosmos en passant par les pruniers et le basilic. Légumes, fleurs, aromates ou arbres, vous aurez envie de tout essayer... Récoltez vos graines et diffusez-les autour de vous ! En +, des astuces récup pour faire vos sachets de graines et vos petits godets en papier !