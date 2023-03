Le Zoo. 44 sons

"Regardez-là bas, l'éléphant asperge les visiteurs ! Et les singes se poursuivent ! La prairie, les grands bassins, le monde polaire, la volière et le lac... Avec ce livre sonore, les jeunes enfants vont partir à la découverte du zoo et des animaux qu'il héberge. Ils vont pouvoir s'amuser à imiter leurs cris grâce à 44 boutons sonores. "