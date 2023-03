Une consultation psy sans souci

Une consultation psychologique, que ça soit la première ou non, peut être stressante par son caractère intime mais aussi par les questions qu'elle suscite, la peur de l'inconnu, ou encore la crainte qu'on ne nous écoute pas, qu'on ne nous comprenne pas. En réalité, la consultation psychologique peut être un lieu de confiance, où chaque personne peut se sentir libre de se découvrir, s'explorer, questionner, aborder tout ce qui a besoin d'être dit et discuté. La sérénité est possible, avant, pendant et après son rendez-vous. Dans ce guide, Myriam Paperman vous propose de préparer votre consultation, déconstruire les barrières pour consulter, prendre conscience de ce qui est acceptable ou non en consultation, et trouver la personne qui vous correspond pour un meilleur suivi.