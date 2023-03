Un défi ludique pour les explorateurs à partir de 4 ans ! Après Bienvenue, Castor ! , l'architecte et illustrateur Magnus Weightman embarque à nouveau le lecteur dans un immense cherche-et-trouve au fil de l'eau : Coin-Coin, le jouet préféré de Lapinette, est emporté par le courant. Vite, les Lapins se lancent à sa poursuite ! A bord de leur bateau, ils descendent le fleuve, depuis sa source dans les montagnes jusqu'à l'océan. Le jeune lecteur s'amusera à retrouver le petit canard dans de grandes illustrations fourmillant de détails. Mais il y a beaucoup plus à découvrir sur et autour de l'eau : il ne résistera pas à l'envie de rouvrir le livre pour suivre les aventures des animaux croisés en chemin, douze histoires sans paroles tout aussi attractives. Pourquoi les Cochons sont-ils si pressés ? Qu'est-ce que Miss Brebis attrape avec sa canne à pêche ? Comment Souris et Belette construisent-elles leur radeau ? ... Un voyage fluvial ludique pour découvrir les différentes formes que prend le cours d'eau et traverser des paysages variés (le glacier où il prend sa source, la cascade, les méandres dans la vallée, la zone industrielle, le port à l'embouchure du fleuve...). Magnus Weightman est passionné par le dessin depuis son enfance, c'est la raison pour laquelle il a choisi d'être architecte et urbaniste. Lorsqu'il est devenu père, l'envie de réunir son amour du dessin, de l'architecture, de la nature et des voyages a donné naissance à son premier album Bienvenue, Castor ! . Un succès international qui l'a encouragé à continuer dans cette voie et composer Bon voyage, les lapins ! . D'origine anglaise et norvégienne, il vit aujourd'hui aux Pays-Bas.