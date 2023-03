Passe-moi l'ciel Tome 8 : Juste ciel !

Tout le monde meurt un jour ou l'autre et se retrouve " de l'autre côté ". Et cela fait plus de vingt-cinq ans que Stuf et Janry nous racontent ce qui se passe après la mort. Et l'accueil au paradis (ou en enfer) n'est pas triste : on y retrouve pêle-mêle les chaussettes célibataires, les dinosaures (grosse affluence il y a 65 millions d'années) ou encore Atchoum, Prof et Timide (ça, c'était la fois où Blanche-Neige avait décidé de faire une tarte aux pommes...). Quant aux chanteurs de charme et autres princes charmants, ils risquent fort de finir en enfer, Saint Pierre supportant mal la concurrence de ces bellâtres... Bref, en attendant que votre dernière heure soit venue, Passe-moi l'ciel est une saine lecture rigolote vivement recommandée ! Dans un souci de repérages tout à son honneur, Stuf a décidé de partir explorer le paradis. C'était en 2015. Depuis, Janry continue la série seul...