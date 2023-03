L'Abolition des privilèges

"Un roman effervescent qui restitue l'électricité de ces heures décisives". Le Point C'est un Etat en déficit chronique, où les plus riches échappent à l'impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d'un climat déréglé. Telle est la France à l'été 1789. Jusqu'à ce qu'en une nuit, à Versailles, tout bascule. C'est la Nuit du 4 août. Bertrand Guillot, né en 1974, est l'auteur de quatre romans. Il collabore par ailleurs à l'écriture de scénarios et de pièces de théâtre.