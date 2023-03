Heidegger et l'antisémitisme. Sur les Cahiers noirs

Heidegger et l'antisémitisme La publication des "Cahiers noirs" de Heidegger en Allemagne a mis au jour plusieurs passages, écrits dans les années 1938-1941, au contenu antisémite incontestable. Peter Trawny, spécialiste de Heidegger et éditeur de ces "Cahiers" , affronte la thèse prédominante jusqu'à aujourd'hui qui voudrait que l'engagement de Heidegger dans le national-socialisme n'ait pas impliqué de sa part une adhésion à l'antisémitisme. Selon lui, si Heidegger s'écarte de l'antisémitisme "vulgaire" des nazis, il en donne bien une reformulation en termes d' "histoire de l'être" . Autrement dit, il intègre l'antisémitisme à son interprétation philosophique de l'histoire mondiale. Avec tout le sérieux scientifique, le sens historique et philosophique qui s'imposent, l'auteur cherche à répondre aux questions que soulève cette découverte. Peter Trawny Directeur de l'Institut Martin Heidegger et professeur à l'université de Wuppertal, il est notamment l'auteur de monographies sur Hannah Arendt, Socrate et Ernst Jünger. Traduit de l'allemand par Julia Christ et Jean-Claude Monod