Le monde professionnel de demain rimera avec créativité, diversité, agilité et adaptabilité totale. Où en êtes-vous ?

Cette fable moderne commence dans le désert du Nevada où les "Burners" (membres du festival Burning Man) se réunissent chaque année. L'auteur est accompagné par le PDG d'une société cotée. Au contact de quelques festivaliers aussi créatifs que déjantés, il réalise à quel point il n'arrive pas à plus stimuler l'esprit créatif de ses troupes. S'ensuit une remise en question qui a largement inspiré cet ouvrage. Ecrit pendant la pandémie de Covid, ce livre se veut le futur guide des professionnels qui souhaitent évoluer et s'adapter à la révolution à l'oeuvre dans le monde du travail. Face aux phénomènes de "grande démission" ou de "démission silencieuse", l'auteur montre la voie d'une carrière épanouissante dans laquelle le travail ne se résume pas à une succession de tâches et de missions dénuées de sens. Le monde professionnel de demain rimera avec créativité, diversité, agilité et adaptabilité. Ce livre dessine l'entreprise en devenir et ses enjeux, dans un contexte post pandémie, grâce à : Une description exhaustive et une analyse critique de toutes les innovations nées au cours des deux dernières années. Une définition du nouveau modèle de leadership – l'adaptabilité totale – au service d'un changement et d'une innovation perpétuels. Une analyse scientifique des évolutions à marche forcée générées par la crise mondiale. Une distinction claire entre les pratiques managériales transitoires et durables. Une vision renouvelée et inclusive des équipes, de l'innovation et de la créativité qui fera office de boussole pour les prochaines décennies. Pour rester dans la course professionnelle, les maîtres mots seront l'adaptabilité, l'agilité, la créativité et l'ouverture d'esprit.